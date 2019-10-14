15 октября сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az