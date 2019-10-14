В Баку презентовали портал интерактивной карты «Азербайджанские топонимы на территории современной Армении» (www.realmap.az). Проект был реализован Общественным объединением «Поддержка развитию связей с общественностью» при поддержке министерства спорта и молодежи Азербайджана.

400 азербайджанских деревень, существующие на территории современной Армении со средних веков указаны на карте по точным географическим данным. Кликнув по каждой из них, можно получить полную информацию о том, каким было его исконное название, год его арменизации и численность азербайджанского населения в разные периоды истории до 1918-20 гг.

Помимо интерактивной карты на портале существуют различные вспомогательные разделы, такие как «Топонимы», «Население», «Архивные документы». В них также можно найти детальную информацию, копии редких документов, а также статистические данные, доказывающие факт геноцида азербайджанцев со стороны армян- дашнаков в 1918-20 гг.

Координатор проекта — заслуженный журналист Шалала Гасанова, составитель карты Парвиз Сулейманлы.

Minval.az