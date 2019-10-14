Выдающийся востоковед, академик НАНА, доктор филологических наук, профессор, декан факультета теологии БГУ Васим Мамедалиев скончался в воскресенье вечером на 78-м году жизни. Об этом Report сообщили его близкие.

В.Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в Баку. Автор 600 статей и 20 книг. Его произведения опубликованы более чем в 15 странах мира.

Вместе с академиком Зией Буньятовым первым перевел Коран на азербайджанский язык.

Вел научное сотрудничество с Турцией, Ираном, Ираком, Египтом, Ливией, Грузией, Россией, Саудовской Аравией, Сирией, ОАЭ, Кувейтом и другими странами.