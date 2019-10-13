Интервью с послом Азербайджана в Узбекистане Гусейном Гулиевым.

— Гусейн муаллим, ради укрепления дружбы и культурно-экономических отношений между нашими братскими народами вы долгое время работаете в Узбекистане. Естественно, у дипломата, имеющего многолетний стаж работы в Узбекистане, конечно же есть свое мнение по поводу социально-политических преобразований, которые происходят в Узбекистане. Как вы охарактеризовали бы геополитический курс Узбекистана, поделитесь пожалуйста с азербайджанскими читателями результатами своего анализа.

— С удовольствием, для меня большая честь рассказать про братский узбекский народ и про прекрасную страну Узбекистан. Это единственная страна в Центральной Азии, которая находится в самом центре пяти государств региона. Он граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. В перечисленных странах этнические узбеки — второй или третий по численности этнос. Узбекистану выгодно иметь добрые отношения с соседними странами, поскольку он исторически и географически является связующим звеном по всем вопросам в регионе. Этот феномен необходимо было использовать во благо народов региона. Именно по этой причине, благодаря проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дальновидной политике в стране и в регионе в целом укрепляется мир и стабильность.

Современный Узбекистан задаёт новый темп политическим преобразованиям в Центральной Азии. Ярким свидетельством тому является то, что в государственной структуре управления уже действует единый и налаженный механизм взаимодействия между соседними странами. Министерство иностранных дел Узбекистана последовательно и планомерно работает с дипломатическим корпусом, министерствами, губернаторами-хокимами соседних стран, которые начали встречаться самостоятельно со своими коллегами в целях налаживания дружественных и братских отношений с жителями приграничных туман-районов.

Совместные действия руководства приграничных вилоятов-областей и туман-районов ради одной цели, дают свои положительные результаты. Между жителями приграничных туман-районов, среди братских народов в бытовых отношениях практически уже создалась дружественная и доверительная атмосфера. Благодаря интенсивной работе государственных исполнительных органов Узбекистана на практике происходит обновление политико-экономических отношений между государствами центральноазиатского региона.

Экономика Узбекистана не зависит от продаж сырьевых ресурсов. В стране небывалыми темпами развивается индустрия, машиностроение, производство бытовой техники. Объем выращивания и обработки сельскохозяйственных продуктов в сравнении с соседними республиками на более высоком уровне. Если намеченная интеграция с соседними странами осуществится по намеченному плану Узбекистана ему не будет необходимости экспортировать свою продукцию куда-то в дальние страны. Также, во всех соседних странах имеется все то, что нужно Узбекистану. Не будет необходимости импортировать нужные товары откуда-то издалека потратив многомиллионные расходы на транспортировку и на логистику. В центральноазиатском регионе проживает более 80 миллиона населения. Это большой рынок.

— Как вы думаете, почему Узбекистан так усердно старается обратить внимание мирового сообщества именно на состояние Афганистана, с чем это связано, ведь это региональная проблема? Какое отношение к проблеме Афганистана имеют страны Европы, Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока, представители которых участвовали на конференции. Расскажите, пожалуйста, об этом азербайджанским читателям.

— Серьёзный и ответственный анализ ситуации афганской проблемы и региональное отношение к этой проблеме реально и прагматично подсказывает, что без кардинальных изменений политической ситуации в Афганистане, практически невозможно избавить соседние страны от героиновых потоков. Общеизвестно, что на сегодняшней день транснациональные наркопреступники и террористические группировки превратили Афганистан в своё фермерское хозяйство, который уже является абсолютным мировым монополистом, производящим свыше 94% всех опиатов в мире.

Афганский наркотрафик фактически полностью диктует свои условия для распространения и для расширения рынка сбыта в общей наркоситуации мира и в любом государстве мира представляет серьёзную опасность, являясь существенным негативным фактором демографической ситуации и ударом по генофонду народов потребителей афганского наркотика. В этом плане афганский наркотик является специфическим видом оружия массового поражения, причем, селективного действия, направленный на нейтрализацию массы молодёжи, которые в перспективе должны определять будущее своей страны.

Полномасштабная героиновая наркоагрессия оказывает пагубное влияние на политическую и экономическую ситуацию не только страны производителя наркотиков, но и способствует росту коррупции, увеличению числа заболеваний, связанных с употреблением наркотиков в транзитных государствах, который влечёт к возникновению искусственной нестабильности в целом Центрально Азиатском регионе.

Преступные группировки, организующие наркотическую агрессию в соседние страны, являясь плацдармом и трейдерами по распространению наркоэкономики и сопутствующего ей терроризма в соседние страны, имеют ярко выраженную транснациональную природу и при этом, под маской Ислама, интегрируя новых рекрутов из государств Центральной Азии в наркоэкономику Афганистана стараются обеспечить деятельность международного терроризма.

По сообщению авторитетных источников, от афганского наркотика ежегодно в мире погибают сотни тысяч людей и в связи с этим политика «открытости границ» являются не просто неадекватной, но и губительной для стран соседей Афганистана, а именно: Региональная и взаимная прозрачность границ, как основы национального развития культуры и образования к настоящему моменту исчерпала свою смысловую значимость. Поэтому проблему производства и трафика наркотиков из Афганистана целесообразно рассматривать, как угрозу национальным интересам не только стран соседей – афганский наркотик героин уже превратился в мировое зло в планетарном масштабе.

Мировое сообщество, должным образом высоко оценило действия президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по организации международной конференции по Афганистану, которая состоялась в Ташкенте. Поскольку всем ясно, что стабильность в Центральной Азии во главе с Узбекистаном является щитом от наркоэкспансии в Европу и далее на Запад.

— Известно, что главным приоритетом внешнеполитического курса Узбекистана стало отношение с соседями, как вы оцениваете нынешний внешнеполитический курс Узбекистана с соседними странами?

Руководство Узбекистана выполнило поставленные задачи и сумел донести до внимания мировой общественности смысл логической концептуализации нового внешнеполитического курса Узбекистана, страны, которая последовательно и планомерно работает над созданием в регионе практически дружественной и доверительной атмосферы между братскими народами. Данная политика обусловлена тем, что сама идея национальной независимости Узбекистана твёрдо стоит на принципах межнациональной и межконфессиональной толерантности, а основным стержневым и ключевым элементом внешней политики Узбекистана является миролюбивая позиция. Именно на основе этих принципов построены концепции внутренней и внешней политики современного Узбекистана.

В ближайшее время со стороны Узбекистана ожидается решительный интеграционный рывок в деле объединения центральноазиатских государств в единое социально-экономическое пространство. Интеграция стран региона в единый экономический союз, вне сомнения будет способствовать бурному росту экономических преобразований в Центральной Азии в целом.

В силу совокупности геополитических и социально-экономических положений в Центральной Азии Узбекистану отводиться роль связующего и основополагающего фактора в этой интеграции. Ибо, Узбекистан уже на деле доказал и продемонстрировал свою верность принципам ранее установленного внешнеполитического курса Узбекистана. Согласно этого курса главным приоритетом для Узбекистана является экономическое сотрудничество с ближайшими соседями в Центральной Азии. Визиты Шавката Мирзиёева в соседние страны свидетельствует об этом.

Таким образом, анализ внешнеполитических процессов, происходивших после регулярных встреч руководителей государств Центральной Азии можно охарактеризовать, как путь достижения политического успеха Узбекистана. Новый внешнеполитический курс Узбекистана уже на деле доказал свою эффективность, а это является победой узбекской дипломатии.

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёева за короткий промежуток времени стабилизировал ситуацию в регионе устранив имевшиеся разногласия и тем самым снял напряжённость. Поскольку сложившееся до этого статус-кво во взаимоотношениях между странами региона не позволяло разрешение противоречий между ними. Визиты президента Узбекистана в соседние страны стал этапом успешного продвижения идей дружественных и добрых отношений во всех сферах социально-экономической и культурно-гуманитарной жизни братских народов Центральной Азии с двухсторонних и адресных отношений перешли в новую фазу, которая позволила

Ш.М. Мирзиёев прекрасно понимал, что при имевшемся статус-кво перспектив дальнейшего прогресса ни в какой сфере не будет. Можно с уверенностью утверждать, что своими шагами он чётко продемонстрировал всему мировому сообществу, что Узбекистан искренно открыт диалогу и сотрудничеству со всеми странами мира.

Однозначно, на политический Олимп стран Центральной Азии поднимается новый лидер — это президент Республики Узбекистана Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Опытный хозяйственник и политик, прагматик с которым можно достигнуть консенсуса.

В сфере науки, культуры, литературы и искусства между азербайджанцами и узбеками имеются многовековые традиционные связи. Азербайджанцы с симпатией относятся к узбекскому искусству, а в Узбекистане ни одна свадьба не проходит без исполнения нескольких песен из репертуара азербайджанских деятелей искусства.

— Культурно-гуманитарная деятельность дипломатического корпуса под вашим руководством имеет заслуженный авторитет в Узбекистане. Скажите пожалуйста, как воспринимают друг друга народы современного Узбекистана и Азербайджана, какие общие черты между азербайджанцами и узбеками вы можете перечислить?

— Да, на узбекских свадьбах часто исполняются известные азербайджанские песни, в этом вы правы, но следует подчеркнуть, что ни одна азербайджанская свадьба тоже не проходит без Хорезмских «Лязги», «Кара гоз» и «Бяригял». Вот уже несколько лет на Международном конкурсе исполнителей мугама в Баку призовые места занимают исполнители узбекских макомов, причем конкурс транслируется по всему Азербайджану. Гастроли узбекских артистов в Азербайджане проходят с аншлагом. На концерты узбекских артистов в Баку билеты невозможно достать, если не заказать заранее.

Когда я был на свадьбе сына моего друга в Ташкенте, тогда впервые услышал азербайджанскую песню в исполнении узбекских артистов. Сперва подумал, что это организовано в честь гостя из Азербайджана, но я уже больше пяти лет живу и работаю в Узбекистане и меня часто приглашают на узбекские свадьбы, теперь понимаю, что, оказывается, на узбекских свадьбах — это обычное явление. В связи с этим, безмерно благодарен узбекскому народу за проявление таких трепетных и истинно братских чувств в отношении культуры и искусства азербайджанского народа.

Во-первых, азербайджанцы всегда и везде воспринимали узбеков в качестве своих братьев, думаю, и в дальнейшем будет так. Во-вторых, у нас одни корни, мы — тюркский народ. В-третьих, в историческом и в культурном плане узбеки и азербайджанцы очень близки друг другу. Наши предки тысячелетиями имели обоюдно обогащающий контакт, и это не могло не оставить свой золотой след во взаимоотношениях наших народов.

Об общих чертах между нашими народами можно написать многотомные книги. О каждой схожести в менталитете или в обычаях можно провести отдельное академическое исследование. Я скажу об отличительных чертах узбеков, которые мне очень понравились и с которыми я сам сталкивался.

В середине 1920-х годов, когда Ташкент приобрёл славу «города хлебного», регион превратился в символ плодородного края и, действительно, принимал сотни тысяч голодающих из Поволжья. Во время Второй мировой войны Ташкент вновь взял на себя миссию спасения. Осиротевшие дети находили приют в Ташкенте. Из более чем 300 тысяч эвакуированных детей ни один не попал в детские дома. Прямо с вокзала узбекские семьи брали их к себе домой. Есть семьи, где воспитывались 15-19 осиротевших детей. Поэтому слава Ташкента, как города Мира, Дружбы и Добра гремела не только по всему союзу, а была известна всему миру. Помимо известных названий Ташкента (Хлебный город, город Мира, город Дружбы, город Добра) я бы назвал Ташкент городом улыбающихся лиц. Постараюсь аргументировать свою симпатию.

Например, мне нравятся вежливость и почтительность узбекской молодежи к старшим. Каждый день рано утром, после зарядки на свежем воздухе, делаю утреннюю прогулку по улицам махалли, где я живу в Ташкенте. Зарядка на свежем воздухе — это приятное развлечение. Тем более что воздух утреннего Ташкента — бесподобный. Так вот, когда прогуливаюсь по махалле, вижу школьников, которые рано утром спешат в школу, семейные пары, направляющиеся со своими детьми в детские сады, или встречаю просто прохожих на улице, и они обязательно скажут: «Ассалам алейкум», как принято на Востоке. В ответ всегда отвечаю «Ва алейкум ассалам», а они улыбаются и проходят мимо меня с почтением, приложив правую руку к сердцу.

Первые дни моего пребывания в Узбекистане я удивлялся такому явлению. Думал, как же это так: они меня не знают, а здороваются с улыбкой и еще с почтением руку к сердцу прикладывают. Расспросив узбекских друзей, узнал замечательные стороны характера узбекского народа. Оказывается, в Узбекистане уважение к старшим проявляется вне зависимости от родства или знакомства. Такое воспитание прививается только благодаря скрупулёзному труду родителей в семье. Согласно узбекской этике, раз человек старше возрастом, то проходящий мимо молодой человек обязан проявить почтение к старшему и обязательно должен первым поздороваться, по обычаю.

Что интересно, я тоже постепенно усвоил эту сторону этно-менталитета узбеков. Теперь, каждый день, рано утром во время прогулки по улицам махалли, если встречаются семейные пары и школьники, обмениваемся любезностями и разговариваем о здоровье, о семье, о погоде. Мы же видимся каждый день. Я уже сам привык к такой узбекской галантности, и мне это нравится. Когда кто-то проходит мимо меня, не замечая, начинаю уже удивляться: почему этот молодой человек не поздоровался со мной. Даже бывали случаи, когда делал замечания, а молодые люди опять же с улыбкой извиняются и говорят: «аксакал, вы правы, как я мог не заметить проходящего мимо старшего аксакала». Вежливость, тактичность и постоянная дружелюбная улыбка на лице — это заложено в характере каждого узбека. По крайней мере, я это вижу каждый день.

На сегодняшний день узбекско-азербайджанские отношения в сфере туризма развиваются успешно. Узбекистан является одним из важных туристических рынков для Азербайджана. Наши компании работают успешно с туристическими администрациями не только Ташкента, но и с рядом регионов.

Народ Азербайджана хорошо знает об огромном туристическом потенциале Узбекистана, о памятниках истории. Прекрасные улицы Ташкента, Мавзолей Амира Темура, площадь Регистан, Ичан-калъа, древняя Бухара, замки, медресе и резиденции Кокандских ханов известны во всём мире.

—Какие политические, культурно-гуманитарные акции осуществляются посольством Азербайджана для наибольшего сближения наших народов?

— Двери посольства Азербайджана в Ташкенте всегда открыты для друзей. Мы всегда рады содействовать и поддержать тех, кто хочет установить культурно-гуманитарные контакты с Азербайджаном. Для установления контакта с азербайджанскими СМИ, Университетами и Научно-исследовательскими институтами нет никаких бюрократических барьеров. У нас имеется специальный план работы по ознакомлению узбекистанцев с культурой и наукой Азербайджана. Также мы осуществляем систематическое знакомство азербайджанцев с узбекской культурой и наукой. Для нас очень важно, чтоб наши народы имели постоянный контакт в этом плане.

В целях осуществления миссии по развитию культурно-гуманитарных отношений и по обмену опыта между нашими народами при посольстве Азербайджана в Узбекистане функционирует Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева по одноименной улице в Ташкенте.

В Центре действуют курсы по обучению компьютерным программам и азербайджанскому языку. Курсы азербайджанского языка ведет известный педагог Азербайджана Салама Фаталиева. Работают кружки (танцы, рисование и рукоделие). При Центре созданы музыкальная группа «Азербайджан» и танцевальный ансамбль «Азербайджан гызлары», руководителем которого является заслуженная артистка Азербайджана Кокаб Алиева.

Также в нашем Культурном центре действуют зал конференции, библиотека, 3 музея, это музеи Гейдара Алиева, Истории азербайджанской государственности, Общей истории Азербайджана и Узбекистана. В Азербайджанском культурном центре хранится старинная азербайджанская одежда и одежда для современных танцевальных коллективов.

Следует отметить, что миссию дружбы и братства в данном Центре выполняет опытный работник культуры и просветительства Азербайджана, ранее работавший в библиотеке Управления делами президента, — Самир Аббасов. С февраля 2013 года в соответствии с указом Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики он был назначен на должность директора Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Узбекистане. Он же является первым секретарем Посольства Азербайджана в Республике Узбекистан по вопросам культуры, туризма, науки, образования и диаспоры.

Желающие детально узнать и получить исчерпывающую информацию о нашей деятельности в культурно-гуманитарной сфере в Узбекистане могут зайти на сайт Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Узбекистане.

— Общеизвестно, что Узбекистан географически находится в самом центре Азиатского континента и в культурно-политическом плане является сердцем Центральной Азии, а Азербайджан находится на стыке Азии и Европы. В последние годы в обеих странах осуществляются интенсивные реформы, как вы думаете, какие направления двухсторонних экономических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном мы можем интенсивно развивать?

— Узбекистан не только в географическом плане является сердцем Центральной Азии. Узбекистан — ключевая фигура в Центральноазиатском регионе, без участия которого ни один вопрос не может быть решён. Как вам известно, Азербайджан в Южно-Кавказском регионе является главным партнёром Узбекистана, что важно в геополитическом и геоэкономическом плане. Я с уверенностью могу заявить, что на сегодня между нашими государствами установлено взаимное политическое доверие, и обе страны поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций. Однако мы не намерены довольствоваться этим.

Благодаря проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым мудрой, дальновидной политике в стране и в регионе в целом достигается укрепление мира и стабильности. Со вступлением Шавката Мирзиёева в президентство предпринят ряд мер по нормализации отношений с соседями. Эти шаги значительно укрепили потенциал страны, участились контакты со странами Центральной Азии.

Для привлечения инвестиций в страну президентом Мирзиёевым были созданы свободные экономические зоны. Они являются особыми экономическими пространствами с налоговыми, таможенными, кредитными льготами для ведения бизнеса любого масштаба, в том числе малого. На сегодняшний день в Узбекистане существуют три СЭЗ: «Навои», «Ангрен», «Джизак». Освобождение хозяйствующих субъектов от основной части налогового бремени предоставляет широкие возможности для их быстрого расширения, особенно если речь идет об участии в уставном капитале иностранных инвестиций.

Безусловно, экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном имеет большое значение в развитии двусторонних отношений. В настоящее время в этом направлении наблюдается значительное продвижение. В то же время, полагаем, что необходима активизация усилий с обеих сторон для наиболее полного задействования имеющегося потенциала экономического взаимодействия.

Наращивая партнёрские связи, деловые круги Узбекистана и Азербайджана могут расширить масштабы инвестиционного сотрудничества, что позволит в разы увеличить торгово-экономические показатели. Важное значение здесь приобретает активизация деятельности узбекско-азербайджанской межправительственной совместной комиссии, проведение бизнес-форумов, презентаций экономического потенциала Узбекистана и Азербайджана, выставок и других мероприятий. Совместная комиссия ведет работу по выявлению еще незадействованных и новых возможностей, определению путей расширения масштабов сотрудничества, разработке взаимовыгодных проектов.

Экономические форумы, наряду с заключением новых договоров, послужат росту информированности бизнес-сообщества о возможностях двух стран. Следует развивать связи в банковско-финансовом секторе, кардинально пересмотреть номенклатуру экспортных товаров и услуг. Это сыграет определяющую роль в расширении диалога между бизнесменами

Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана был проведен узбекско-азербайджанский бизнес-форум и кооперационная биржа c участием предпринимателей двух стран. Это стало дополнительным стимулом для активизации делового сотрудничества. В составе делегации из Азербайджана были представители компаний в сферах строительства, продовольствия, программного обеспечения, туризма, финансов, текстиля и других. Форум стал эффективной площадкой для организации выхода на узбекский рынок азербайджанской продукции, установления деловых контактов с бизнесменами и презентации инвестиционного климата в Узбекистане.

В рамках форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Узбекистана и Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана. Следует отметить, что за короткий период многое удалось сделать.

Азербайджан заинтересован в использовании потенциала Узбекистана, находящегося в самом сердце Центральной Азии и располагающего огромными возможностями экономического и стратегического характера. Развитие торгово-экономических и инвестиционных связей является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества Узбекистана и Азербайджана. Многоплановое партнёрство основывается на большой правовой базе, имеющихся договорах и соглашениях.

— Спасибо вам за интервью и за такую содержательную беседу. Какие пожелания или, что бы вы хотели добавить ко всему сказанному?

— В заключении хочу выразить свои искренние чувства уважения узбекскому народу и его руководству. Было бы уместно подчеркнуть, что народ Азербайджана и его руководство всегда выражали и выражают свою благодарность и признательность Узбекистану за неизменную и твёрдую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана.

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Узбекистане Гусейном Гулиевым беседовал журналист Саламов Шухрат.

Minval.az