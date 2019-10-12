Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 21:00.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра в Гум адасы, Тертере — 25 м/с, на Нефтяных камнях — 23 м/с, в Баку, Нафталане, Набрани – 20 м/с, в Сумгайыте – 19 м/с, в Агстафе – 18 м/с, в Сальяне, Шеки – 16 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 4,8 метра.

В Баку, Нахчыване, Губе, Гусарах, Шахдаге, Имишли, Астаре, Агдаме, Зардабе, Кюрдамире, Евлахе, Агсу, Дашкесане, Хыналыге, Шемахе, Сабирабаде выпали дожди.

Minval.az