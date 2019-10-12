В сентябре Азербайджан посетило рекордное число иностранцев — на 20,8 процента больше.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что в сентябре текущего года это были 280 тысяч человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 48 тысяч, или 20, 8 процента.

Наибольший рост числа прибывших зарегистрирован из Ирана (вдвое) и стран Центральной Азии (88 процентов). 6,7 тысячи человек, или более 13 процентов прибыли из Грузии, 5,3 тысячи, или более восьми процентов — из России.

Число приехавших из Туркменистана рекордно возросло (на 231, 8 процента больше, чем в прошлом году).

Наблюдается и резкий рост посетивших Азербайджан из Индии (83,7 процента, или три тысячи человек) среди стран Южной Азии, из Саудовской Аравии (96, 1 процента, или 3.8 тысячи) — среди стран Ближнего востока.

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество посетивших Азербайджан иностранцев увеличилось на 9, 6 процента и достигло 2,4 миллиона человек.

Minval.az