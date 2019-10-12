МЧС Азербайджана обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
«Поиски пропавшего рыбака продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана обратился к МВД Казахстана, а также к МЧС России и министерству обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках», — отмечается в сообщении.
Ранее была найдена моторная лодка серии «ABA1074» в нерабочем состоянии.
Поиски рыбака продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.