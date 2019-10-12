В Азербайджане выразили желание пополнить ряды турецкой армии, которая проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По словам председателя общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмина Гасанлы, более тысячи молодых азербайджанцев подали заявление стать добровольцем в турецкой армии.

Он также выразил надежду, что доблестная турецкая армия одержит победу в самые короткие сроки.

«Герои Азербайджана и юноши желают сражаться на стороне турецкой армии», — сказал он газете «Ени Мусават».

Minval.az