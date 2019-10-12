Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ в Ашхабаде назвал развитие торгово-экономического сотрудничества одной из первостепенных задач Содружества, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

«Дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по сокращению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках Содружества», — сказал Токаев на заседании Совета глав государств СНГ.

Он отметил, что в 2011 году на территории интеграционного объединения была создана зона свободной торговли, что «улучшило условия для товарообмена между странами».

Наиболее перспективными направлениями для совместной работы глава государства назвал цифровые технологии, электронную коммерцию, свободную торговлю услугами, туризм.

«Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в рамках Содружества. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям. Аналогичные меры уже апробируются в рамках Евразийского экономического союза», — сказал Токаев.

Minval.az