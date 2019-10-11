Рейтинговое агентство Moody’s в своем последнем отчете подтвердило позицию Азербайджана на стабильном уровне Ba2.

Как говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками, в отчете отмечается, что реформы в финансовом секторе направлены на снижение долговых рисков и восстановление кредитования населения.

«Обеспечение внутренней политической стабильности за счет статуса чистого кредитора по крупным иностранным активам и эффективного направления нефтегазовых доходов в другие сектора было отмечено рейтинговым агентством Moody’s как сильные стороны, характеризующие кредитную надежность страны», — говорится в отчете.

Также в докладе было отмечено, что реформы в фискальном и финансовом секторах могут повысить устойчивость суверенной кредитной надежности Азербайджана к ударам, а также снизить долговую нагрузку правительства и риски банковской системы. Агентство Moody’s отметило рост кредитов в финансовом секторе страны как позитивный тренд. По оценке агентства, выдача кредитов физическим лицам и предприятиям растет с декабря 2018 года.

Minval.az