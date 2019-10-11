«За 9 месяцев 2019 года в следственном отделе Управления полиции на водном транспорте было расследовано 96 уголовных дел, сотрудники выявили 84 факта административных правонарушений».

Как сообщает АПА, об этом на «круглом столе» в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщил начальник отдела по борьбе с браконьерством и охране рыбных ресурсов управления полиции на водном транспорте МВД Эльмир Сулейманов.

По словам Э.Сулейманова, 182 человека были привлечены к ответственности за нарушение закона, изъяты 45 лодок, которые использовались для незаконной ловли рыб, 241 сеть, 9 моторных и других средств для ловли, 9444 кг. рыб различных видов, 4011 креветок и другие биоресурсы: «В результате преступных действий природе нанесен ущерб в размере 42 тыс.манатов, половина этой суммы выплачена во время следствия. Совершившие административные проступки оштрафованы на сумму 6780 манатов».

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