Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI по случаю национального праздника Королевства Испания.

В письме главы государства говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании – постоянного благополучия и процветании».

Minval.az