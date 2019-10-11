Национальный авиаперевозчик Азербайджана – авикомпания AZAL представила собственное мобильное приложение для смартфонов на базе iOS (версия 9.0 и выше) и Android (версии 5.0 и выше).

Мобильное приложение с удобным пользовательским интерфейсом позволит владельцам смартфонов приобрести авиабилеты по всем направлениям, включая рейсы, выполняемые совместно с другими авиакомпаниями по код-шейр (code-share) соглашению.

Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты, смогут управлять бронью, докупать дополнительный багаж, выбирать бортовое питание и место в салоне, а также пройти онлайн-регистрацию на рейс, которая открывается за 24 часа до вылета. Пользователи iPhone смогут добавить мобильный посадочный талон в электронный кошелек Apple Wallet.

Приложение предусматривает три языка – азербайджанский, русский и английский, и позволяет также написать онлайн-обращение в службу поддержки авиакомпании. В справочном центре представлены основные правила авиакомпании по правилам перевозки багажа, тарифам и мильной программе.

Отметим, что в настоящее время доступно также приложение для участников бонусной программы AZAL Miles. Для удобства пользователей, в будущем функционал обоих приложений планируется объединить.

Скачать бесплатное приложение AZAL можно в App Store и в Google Play.

Minval.az