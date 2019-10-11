Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Франции обратился к президенту Азербайджанской Республики с просьбой поддержать созданный им Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Президент Ильхам Алиев выразил поддержку инициативе президента Франции и заявил о готовности азербайджанской стороны внести существенный вклад в борьбу с этими заболеваниями.

Президент Франции выразил благодарность за поддержку и отметил, что поддержка Азербайджана будет подчеркнута на конференции Фонда в Лионе в эти дни.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и будущие контакты между президентами двух стран.

Minval.az