От 10 до 11 лет колонии строго режима запросил для трех похитителей эстрадного певца Авраама Руссо гособвинитель в Пресненском районном суде Москвы. Впрочем, как только закончится процесс, в случае обвинительного вердикта, все подсудимые будут освобождены, так как срок давности по данному делу уже истек, пишет «Московский комсомолец».

Несмотря на радужные перспективы, обвиняемые потребовали полного оправдания — судимость может повлиять на судьбу их детей.

В тоже время сам Руссо заявил, что все отдает на волю Богу.

Гособвинитель во время прений сторон еще раз напомнил фабулу дела, отметив, что между тогда уже известным эстрадным исполнителем и владельцем ресторана «Прага» Тельманом Исмаиловым возник конфликт, который перерос в похищение. Некогда продвигавший российских звезд, владелец «Черкизона» потребовал от своего подопечного, чтобы тот выступал в его интересах. Когда же певец отказался, в ход пошли угрозы и кулаки. В избиении, которое состоялось 31 января 2004 года в кабинете директора ресторана «Прага», участвовали племянник Исмаилова Заур Марданов, начальник охраны Владимир Гусаков и друг предпринимателя Эльяр Дамиров.

После избиения певца отвезли в загородный дом в Апрелевке. Уже утром Тельман принес свои извинения и дал 10 тысяч долларов в знак примирения.

Гособвинитель заявил, что вина трех подсудимых полностью доказана и попросил суд приговорить Марданова и Дамирова к 11, а Гусакова к 10 годам колонии строго режима. При этом прокурор отметил, что учел смягчающие обстоятельства — наличие несовершеннолетних детей у обвиняемых. В конце своей речи он отметил, что все трое подлежат освобождению, так как срок давности по этому делу истек.

Адвокат артиста в свою очередь заявил: в том, что касается наказания, Руссо полностью доверяет суду, а также отказывается от материального иска, «отдавая все на волю Бога»:

Мой доверитель верующий человек, — подытожил защитник.

Все же речи адвокатов сводились к одному — никакого похищения не было. Более того, близких беглому предпринимателю людей привлекли только с одной целью — выманить Исмаилова, к которому в России есть вопросы. К тому же, конфликт никто не планировал, все получилось спонтанно. Мол, Исмаилов (а это подтверждают свидетели) довольно вспыльчивый человек, в сердцах ударил артиста, тем самым спровоцировав волну негодования от его приближенных.

Кстати, по словам друга предпринимателя Дамирова, сам Руссо на очной ставке заявил, что тот в избиении не участвовал, более того, встретившись мужчины едва не обнялись, как старые знакомые.

Руссо на очной ставке сказал, что меня не было… Если срок давности прошел, то нет разницы 11 или 111 лет дают. Но кто имел право портить репутацию человека? — задался вопросом Дамиров.

Больше всех возмущался эмоциональный Гусаков, проработавший 15 лет в охране бизнесмена.

Этот Руссо, помню, в стоптанных ботинках из крокодиловой кожи приехал в Москву и плакал у Тельмана, просил у него работу. Машину, охрану ему дал, личного водителя оплачивал… И тут, видите ли, его похитили, в гостевой дом отвезли! Им нужно было завести уголовное дело для того, чтобы Тельмана Исмаилова сделать обвиняемым и вытащить оттуда… Тельман вспыльчивый человек, но отходчивый. Да, мог пощечину дать. Но чтобы ногами бить… — распылялся у кафедры Гусаков, продолжая настаивать на том, что в день конфликта он был у себя на даче на Валдае.

Он, как и его товарищ по несчастью, попросил суд его оправдать, так как судимость может серьезно помешать карьере его детей. И только племянник Исмаилова от участия в прениях сторон отказался, положившись на своего адвоката.

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