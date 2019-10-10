Нефтехимический сектор Турции имеет большой потенциал и растет на 6-7% ежегодно.

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор Petkim Анар Мамедов на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире.

По его словам, Petkim является единственным интегрированным нефтехимическим предприятием Турции: «Petkim удовлетворяет только 20% потребности Турции в нефтехимической продукции. В этом секторе высокий потенциал для расширения, поэтому в него вкладываются значительные инвестиции. С 2008 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ежегодно инвестировала в Petkim около 100 млн долларов, а общий объем инвестиций достиг миллиарда долларов».

А.Мамедов добавил, что 6 000 субъектов, включая малые и средние предприятия, закупают 60 различных видов продукции, производимой на 15 основных и 6 вспомогательных объектах Petkim: «Компания, спрос на продукцию которой очень высок, завершила 2018 год с прибылью в 872 млн турецких лир. За первые шесть месяцев 2019 года компания показала наибольшую производительность за все время и побила производственный рекорд. В первом полугодии текущего года доходы составили 5,9 млрд лир, а чистая прибыль — 439 млн лир. Прибыль Petkim до вычета процентов, амортизации и налогов (EBITDA) за 6 месяцев увеличились на 26% по сравнению с тем же периодом 2018 года и достигла 890 млн лир».

Minval.az