Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова — Агакерима Ибрагимова.
Об этом Report сообщил сын Агакерима Ибрагимова — Рашад Ибрагимов.
По его словам, сегодня А.Ибрагимов был выписан из Центральной клинической больницы, где перенес операцию на сердце, и отправлен в родное село Алиабад Билясуварского района.
«Лечение отца будет продолжено вне больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, нормально питается и ходит. Расходы на лечение отца взял на себя Фонд Гейдара Алиева», — сказал Р.Ибрагимов.
Отметим, что неделю назад А.Ибрагимов перенес операцию на сердце.