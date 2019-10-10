10 октября в Ашгабаде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Приветствуя президента Ильхама Алиева, президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал:
-Ильхам Гейдарович, позвольте Вас приветствовать в Туркменистане, в Ашгабаде, и хотел бы выразить Вам очень большую благодарность за то, что Вы приняли наше приглашение посетить и участвовать в заседании Совета глав государств СНГ. Думаю, у нас будет очень хорошая возможность для повышения эффективности партнерства на благо наших народов. Я еще раз Вас приветствую. Добро пожаловать!
Президент Ильхам Алиев сказал:
-Спасибо, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич. Спасибо за приглашение. Спасибо за оказанное гостеприимство. Всегда рад быть на братской земле Туркменистана. Вспоминаю мой прошлогодний визит и встречу с Вами, подписанные документы. Я думаю, тогда мы поставили рекорд. Более 20 документов подписали, что отражает и характер, и дух отношений между двумя братскими странами. Конечно, завтрашний Саммит глав государств СНГ представляет большую важность для дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества. Хотел бы Вас поздравить с прекрасной организацией этого важного международного мероприятия, пожелать Вам, братскому народу Туркменистана всего самого лучшего и новых свершений и побед.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов:
— Спасибо, Ильхам Гейдарович. Я также хотел бы выразить Вам еще огромную благодарность за то, что Вы поддержали и активно участвовали в первом Экономическом форуме прикаспийских стран. Вы знаете, он сопровождался и выставкой. Был очень хороший стенд Вашей страны, который практически всех привлекал. В проведении этого форума тоже Вы сыграли большую роль. Поэтому позвольте Вас поблагодарить за такое чуткое внимание и хорошее участие. Это было наше общее начинание, вообще, идея широкая. Я откровенно скажу, там активно участвовали две страны – это Туркменистан и Азербайджан. Основная роль отводилась именно вопросам транзитно-транспортных коридоров. Так что позвольте еще раз Вас поблагодарить.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое.
Также Ильхам Алиев сегодня в Ашхабаде встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.
Приветствуя президента Игоря Додона, Ильхам Алиев сказал:
-Рад видеть Вас, Игорь Николаевич. Хорошая возможность обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке. Вспоминаю наши встречи, в том числе и нашу встречу в Баку, когда мы обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, дали серьезный толчок развитию наших отношений. Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия. Много тем, где мы можем активно сотрудничать, много сфер. Главное, что дружеские отношения между нашими странами являются хорошей базой для того, чтобы развивать взаимодействие и в торгово-экономической сфере, и в инвестиционной сфере, и во всех других сферах. Для нас Молдова — близкое, дружественное государство. Думаю, что сегодняшний обмен мнениями также будет полезным. Думаю, дадим новый импульс развитию наших связей.
Президент Игорь Додон сказал:
— Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья. Во-первых, очень рад возможности вновь обменяться с Вами мнениями о наших двусторонних отношениях. Вспоминаю мое участие в Глобальном форуме, который был в марте этого года. Я уже два раза участвовал в этом форуме и планирую в следующем году принять участие. Хочу отметить, что по всем направлениям у нас дела идут неплохо. Когда мы с Вами общались в Баку в последний раз, я говорил о том, что в ближайшее время будет новый состав Межправительственной комиссии. Вчера правительство Молдовы утвердило министра экономики сопредседателем Межправительственной комиссии с молдавской стороны. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время заседание Межправительственной комиссии состоится. Последнее заседание было в 2012 году. То есть, прошло уже 7 лет, и комиссия в этот период не работала.
Я несколько недель назад официально направил Вам письмо-приглашение. Мы сегодня обсудим возможность Вашего официального визита в Республику Молдова и встречи сопредседателей в Кишиневе для того, чтобы подготовить заседание межправительственной комиссии.
Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Спасибо большое.