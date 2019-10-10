10 октября в Ашгабаде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Приветствуя президента Ильхама Алиева, президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

-Ильхам Гейдарович, позвольте Вас приветствовать в Туркменистане, в Ашгабаде, и хотел бы выразить Вам очень большую благодарность за то, что Вы приняли наше приглашение посетить и участвовать в заседании Совета глав государств СНГ. Думаю, у нас будет очень хорошая возможность для повышения эффективности партнерства на благо наших народов. Я еще раз Вас приветствую. Добро пожаловать!

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич. Спасибо за приглашение. Спасибо за оказанное гостеприимство. Всегда рад быть на братской земле Туркменистана. Вспоминаю мой прошлогодний визит и встречу с Вами, подписанные документы. Я думаю, тогда мы поставили рекорд. Более 20 документов подписали, что отражает и характер, и дух отношений между двумя братскими странами. Конечно, завтрашний Саммит глав государств СНГ представляет большую важность для дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества. Хотел бы Вас поздравить с прекрасной организацией этого важного международного мероприятия, пожелать Вам, братскому народу Туркменистана всего самого лучшего и новых свершений и побед.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов:

— Спасибо, Ильхам Гейдарович. Я также хотел бы выразить Вам еще огромную благодарность за то, что Вы поддержали и активно участвовали в первом Экономическом форуме прикаспийских стран. Вы знаете, он сопровождался и выставкой. Был очень хороший стенд Вашей страны, который практически всех привлекал. В проведении этого форума тоже Вы сыграли большую роль. Поэтому позвольте Вас поблагодарить за такое чуткое внимание и хорошее участие. Это было наше общее начинание, вообще, идея широкая. Я откровенно скажу, там активно участвовали две страны – это Туркменистан и Азербайджан. Основная роль отводилась именно вопросам транзитно-транспортных коридоров. Так что позвольте еще раз Вас поблагодарить.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое.