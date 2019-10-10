Все тротуары на улицах Баку будут выложены специальной тактильной плиткой для обеспечения комфортного передвижения людей с нарушениями зрения.

Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, принимаются меры для обеспечения комфортного передвижения слабовидящих людей, а также инвалидов по зрению.

В настоящее время на тротуарах столичной улицы Пушкина укладывается тактильная плитка.

«Это важный вопрос с точки зрения комфортности города. Агентство будет укладывать такую плитку по всему городу, чтобы люди с нарушениями зрения могли свободно передвигаться пешком », — сказал Агаев.

Minval.az