Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель в отношении журналиста Радио Свобода Сергея Андрушко. Соответствующий комментарий он дал в рамках пресс-конференции в четверг.

«Я видел господина Андрушко много раз. Он журналист, но мне кажется, что он ведет себя не совсем корректно. Во-первых, так себя мужчина не должен вести по отношению к женщине…», — сказал глава государства?, передает онлайн-издание «Корреспондент.нет».

По словам Зеленского, она не имела права как пресс-секретарь президента так реагировать на действия журналиста Андрушко, но она как человек не смогла по-другому поступить.

«В момент, когда он не впервые вел себя некорректно, Юлия как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но уже была эмоциональная истощенность. Она тоже человек, она не зло, а пресс-секретарь», — отметил президент.

Напомним, что ранее у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его. Затем она сообщила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента.

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