Гражданин Азербайджана, обвиняемый на родине в хищении 30 млн рублей, экстрадирован из Челябинска, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

По данным властей Азербайджана, 43-летний гражданин мужчина с января по декабрь 2008 года, состоя в должности специалиста Центрального банка, действуя в группе лиц, с помощью поддельных кредитных дел присвоил вверенные ему денежные средства в крупном размере на общую сумму более 30 млн рублей.

При этом пресс-служба прокуратура не уточняет откуда были похищены эти средства.

«Он был задержан в Челябинской области и помещен под стражу. По результатам экстрадиционной проверки заместитель генпрокурора принял решение о выдаче мужчины правоохранительным органам Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркивается в информации.

За совершение данного преступления в Азербайджане ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Minval.az