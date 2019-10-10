Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку, сообщила пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, президент сказал:

— Рад снова видеть вас.

Председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал:

— Как домой приезжаем сюда.

Президент Ильхам Алиев: Правильно. Так и надо. Проходите, пожалуйста. Очень рад Вас видеть. В очень знаменательное время вы нас посещаете. У меня только что закончился визит в Россию, и скоро начинается саммит СНГ.

Леонид Калашников: Ваш визит, Ильхам Гейдарович, очень большой эффект имел в России. Прямо скажу, очень теплая встреча была. Все это было показано.

Президент Ильхам Алиев: Ни для кого не секрет, что с Владимиром Владимировичем у меня сложились на самом деле очень доверительные, я бы сказал, дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и стремлении углублять сотрудничество. Для меня, конечно, большая честь быть приглашенным на Валдайский форум. Сам форум важен и потом важно кто пригласил. Владимир Владимирович меня пригласил еще во время нашей встречи в Пекине в апреле. Тогда мы провели очень конструктивные переговоры и сейчас уже в Сочи как бы подводили итоги. Все, о чем мы договариваемся, все выполняется. Конечно, встреча с президентом была очень содержательной, очень теплой. Я очень рад этому.

Председатель комитета Госдумы России Леонид Калашников подчеркнул, что выступление Президента Ильхама Алиева на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» внимательно отслеживалось и произвело большое впечатление. Он сообщил, что в рамках визита будет отмечено 10-летие действующего в Азербайджане Дома русской книги. Калашников выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку деятельности Дома русской книги.

Гость также отметил, что забота на государственном уровне о русском языке в Азербайджане носит образцовый характер, с удовлетворением подчеркнул, что в Азербайджане более чем в 350 средних школах преподавание ведется на русском языке и в высших учебных заведениях действуют русские отделения.

Леонид Калашников также отметил, что между парламентами Азербайджана и России налажены очень тесные связи. Он сказал, что поддержка, оказанная делегацией Азербайджана в восстановлении членства России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, высоко ценится.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области науки, образования и в других гуманитарных сферах.

Minval.az