9 октября председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, находящимся с визитом в нашей стране.

Председатель высоко оценил первый официальный визит гостя в Азербайджан в качестве премьер-министра. Он выразил надежду на то, что встречи, проведенные в рамках визита, послужат дальнейшему укреплению наших дружественных отношений.

Было отмечено, что два народа всегда находились рядом, поддерживали друг друга. Неслучайно наши государства являются стратегическими партнерами и союзниками. Переговоры, проведенные в ходе взаимных визитов, совершенных главами государств в различное время, оказали влияние на дальнейшее углубление нашего многостороннего сотрудничества. Между Азербайджаном и Грузией подписано более 100 межгосударственных и межправительственных документов. В прошлом году объем торгового оборота между нашими странами составил 580 миллионов долларов. За 9 месяцев текущего года этот показатель был равен 440 миллионам долларов. Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов экономики Грузии.

Огтай Асадов подчеркнул, что визиты высокого уровня между двумя парламентами еще более сближают наши законодательные органы. Отрадно, что в обоих парламентах действуют группы дружбы. Наши депутаты в ряде вопросов выступают с общих позиций в рамках международных парламентских структур. Сотрудничество в трехстороннем формате между Азербайджаном, Грузией и Турцией в региональной плоскости является одним из основных факторов, поддерживающих мир и всестороннее развитие в регионе. «Уверены, что азербайджано-грузинские связи с каждым годом будут все больше развиваться и укрепляться», — сказал председатель.

Георгий Гахария констатировал, что свой первый визит в качестве премьер-министра страны совершил именно в Азербайджан. Он отметил, что ни одной силе не удастся бросить тень на грузино-азербайджанскую дружбу и братство. Оба народа исторически были близки друг другу, жили в условиях дружбы и мира. «На определенном этапе истории мы столкнулись со схожими проблемами, что еще раз выдвинуло на первый план исключительную важность обеспечения безопасности в регионе. Конфликты в регионе создают большие препятствия развитию. Мы поддерживаем справедливое решение данных проблем в рамках норм международного права», — отметил премьер-министр Грузии.

Было подчеркнуто, что совместные проекты, реализуемые двумя странами, выйдя за пределы региона, приобрели глобальное значение. Коснувшись важности углубления отношений на уровне парламентов, премьер-министр Грузии выразил одобрение в связи с участием наших делегаций в международных организациях и поддержкой ими друг друга.

Во встрече принимали участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев, депутат Хикмет Мамедов, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, посол Грузии в нашей стране Зураб Патарадзе и другие официальные лица.

Minval.az