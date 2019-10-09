Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/10/09 17:44
Раздел: Азербайджан
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