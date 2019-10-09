Налет на ереванскую газету «Зеркало» и пресс-клуб с тем же названием сделал свое дело — теперь выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме, изрядно напугавшее армянский истэблишмент, здесь уже комментируют с испуганной оглядкой. Но вот совсем обойти вниманием это событие тоже не получается. Во всяком случае, ереванская «Паст», комментируя провальный для Пашиняна визит в Армению Владимира Путина и перечислив, что приехал президент России в Армению всего на несколько часов, что он не привез с собой делегацию из чиновников и бизнесменов, с которыми можно было бы обсудить конкретные вопросы, добавляет: и на заседание клуба «Валдай», где президент Азербайджана сделал, по оценке газеты, «крайне антиармянские заявления», Пашиняна не пригласили от слова «вообще». Намеренно не будем интересоваться, каких заявлений на фоне продолжающейся оккупации азербайджанских земель логично ждать от президента Азербайджана. И тем более не станем задавать вопросы, не стоит ли за нескрываемым раздражением ереванских экспертов осознание того факта, что слова Ильхама Алиева прозвучали на авторитетной «площадке», их действительно услышал весь мир, а вот крыть Еревану уже нечем. Важно другое. Судя по всему, Россия вплотную приступает к «зачистке внутриполитического поля» в Армении, и здесь явно заметен «азербайджанский след». Точнее, желание Кремля не в последнюю очередь избежать проблем именно на азербайджанском треке.

Впрочем, расскажем по порядку. Как сообщают РосСМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, должность главного советника президента Армении получил гражданин России Георгий Асатрян. Он кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке, учился в РГГУ, Историко-архивном институте, американском университете Beloit College, успел поучаствовать в Международном дискуссионном клубе «Валдай» и «Российском совете по международным делам», публиковался в «Ъ» и ТАСС, преподавал на кафедре международной безопасности РГГУ и занимался закрытым консалтингом, причем в числе его клиентов были правительственные структуры, включая Совет безопасности РФ. Правда, пока что работать он собирается вне штата и как бы на общественных началах. Только вот задача у нового главного советника слишком уж деликатная: Георгий Асатрян, как ожидается, будет ни много ни мало заниматься коммуникацией между президентом Армении и его российским коллегой, а также администрациями глав государств. Более того, решение о назначении Георгия Асатряна было принято после визита Путина в Ереван 1 октября. А это верный признак, что Кремль, по всей видимости, «меняет фокус» на внутриармянском поле и обращает куда более пристальное внимание на действующего президента Армении Армена Саркисяна.

Справедливости ради, в те же дни стало известно еще об одном новом назначении в его команде: новым помощником президента Армении назначен Эдуард Абрамян, научный сотрудник Отдела международных отношений и безопасности Университета Лестера (Великобритания), эксперт Вашингтонского института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике. Но это, во-первых, еще один признак усиления «команды» Армена Саркисяна, которому изначально предназначалась роль то ли «зитц-председателя», то ли «английской королевы». А во-вторых, слишком уж напоминает попытку самого Армена Саркисяна «уравновесить» новости о появлении в его команде Георгия Асатряна, избавиться от слишком уж «промосковского» имиджа и не позволить Пашиняну монополизировать симпатии и Запада, и прозападного лагеря в Армении. Армен Варданович — достаточно опытный игрок, и он вряд ли заблуждается, у кого в руках «контрольный пакет акций» его страны. И это еще очень мягко сказано.

Впрочем, недовольство Кремля Пашиняном — уже ни для кого не секрет. Но после Валдайского форума стало очевидно и другое. Москве сегодня нужно не только и не столько «зачистить» форпост, сколько избежать опасной ловушки в Карабахе. Никол Пашинян своими безответственными заявлениями в стиле «Карабах — это Армения, и точка» попросту уничтожил переговорный процесс. Это, конечно, жестокая насмешка над теми, кто еще вчера связывал с победой «шашлычной революции» надежды на продвижение переговоров по Карабаху, но для Кремля есть куда более сложный и деликатный вопрос: что дальше? Если переговоры не удастся возобновить, это шаг к войне. И в условиях нынешнего распределения сил, ничего хорошего Армении эта война не обещает. И что же — стоять и смотреть, как азербайджанская армия «воспитывает» российского союзника при помощи нового оружия, закупленного, в числе прочего, и у России? Удар по престижу и удовольствие ниже среднего. Вмешаться? Но боевые действия будут идти на территории Азербайджана, за пределами зоны ответственности ОДКБ, и на фоне последствий «крымнаша» недооценивать рисков не стоит. Да и получить на месте доброжелательного и сдержанного Азербайджана «вторую Украину» не хотелось бы. Отстранение от власти Никола Пашиняна позволит «сбросить след» его опасной демагогии и дарит шанс на реанимацию переговоров, но…кто придет ему на смену?

И вот на этом фоне ставка Москвы на Армена Саркисяна приобретает уже совершенно другое «прочтение». Он, в отличие от Никола Пашиняна, за время своего пребывания на посту президента Армении смог удержаться от совсем уж агрессивных заявлений по Карабаху. И самое главное, в отличие от Роберта Кочаряна, не является соучастником Ходжалинского геноцида. Более того, еще вскоре после победы «шашлычной недореволюции» в Армении открыто обсуждали «утечки», что именно Армен Саркисян станет «главным переговорщиком» с Азербайджаном по Карабаху. Впрочем, тогда многие предполагали, что Пашинян ищет на эту роль заведомого «политического смертника», к тому же Саркисяна в те годы считали в лучшем случае декоративной фигурой, но сегодня именно этот имидж «потенциального переговорщика», похоже, сыграл не последнюю роль даже в определении приоритетов Кремля на внутриармянском поле.

А это значит, что Азербайджан определяет и внутриполитическую повестку дня в Армении, и даже параметры российской политики в отношении Еревана куда больше, чем это представляется многим. Вне зависимости от того, хватает ли у армянских СМИ смелости анализировать, как изменилась ситуация в регионе после выступления президента Азербайджана на Валдайском форуме.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az