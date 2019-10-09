Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии $2,7 млрд, заявил председатель парламента Октай Асадов.

«Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии около $2,7 млрд, а швейцарские компании вложили в Азербайджан $860 млн. В целом, в экономику Азербайджана за весь период независимости вложено $268 млрд, из которых $148 млрд приходятся на долю иностранных инвестиций».

Как передает «Интрфакс-Азербайджан», об этом сказал Асадов в среду в Баку на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Асадов подчеркнул, что Швейцария является одной из первых стран признавших независимость Азербайджана и дипломатические отношения между странами установлены в 1992 году.

По его словам, азербайджано-швейцарские отношения долгие годы основываются на взаимодоверии, и Швейцария придем им большое значение.

Касаясь торговых отношения, глава парламента отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между странами составил $680 млн, по итогам 8 месяцев текущего года он достиг уже $1,3 млрд.

В свою очередь, Фурнье отметил, что признание Швейцарией одной из первой независимости Азербайджана не стоит расценивать как случайный факт. «Обе страны имеют в стратегическом плане схожие позиции и находятся в окружении крупных соседей», — сказал Фурнье.

Фурнье также выразил удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

Minval.az