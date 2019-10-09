8 октября в районе 10.20 из Центра управления кризисными ситуациями МЧС в Службу Береговой охраны Госпогранслужбы поступило сообщение о том, что 02.10.2019 в море вышло судно (SA-1672), на котором находились 4 члена экипажа. После 16.00 07.10.2019 связь с судном была потеряна.

Как сообщили в ГПС, сразу же после получения этой информации были даны поручения по поиску пограничным охранным судам, информированы все плавучие средства, находящиеся вблизи территории.

В результате поисков были найдены и спасены 3 члена экипажа пропавшей лодки. Они были переданы на борт судна «Шахдаг» 9 октября в районе 00.55, передает агентство АПА.

Спасенным рыбакам были оказана необходимая медицинская помощь, они были обеспечены одеждой и питанием, в районе 07.10 они были доставлены на базу Береговой охраны. Установлено, что это жители Нефтчалинского района Бабаев Валех Видади оглу (1980 г.р.), Джафаров Эльбрус Яхья оглу (1975 г.р.), Ахмедов Агиль Шамиль оглу (1971 г.р.).

Поиски другого члена экипажа Гулиева Вургуна Акиф оглу (1976 г.р.) продолжаются.

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