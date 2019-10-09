В Дашкесане беременная невестка жестоко избита свекром и свекровью.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел в селе Амирвар.

По сообщению, житель села и его супруга избили 19-летнюю невестку Абдуллаеву Аишу Самир гызы. Женщина с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.

По словам родителей А.Абдуллаевой, спор разгорелся на почве того, что они не подарили в день свадьбы жертвенного барана.

Об инциденте было сообщено в полицию, которая выясняет обстоятельства происшествия.

Minval.az