Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу.

В ходе открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев, местная жительница Фарида Джаббарова заявила: «Хочу также отметить, что Ваша единовременная помощь семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов, можно сказать, стала поддержкой многим холостым детям шехидов. Иншаллах, в скором времени я хочу сыграть свадьбу Ниджату. Желаю, чтобы Вы присутствовали на свадьбе Ниджата и дали свое благословение».

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева дали согласие принять участие в свадебной церемонии.

Minval.az