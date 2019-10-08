Три гражданина Южной Кореи — Ji Sun Kim, Lee Soo Jeong и Mun Kyeong Won обратились в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить их из списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Авторы писем отмечали, что уважают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, а своим визитом на оккупированные территории никоим образом не намеревались ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В своих обращениях они отметили, что не были осведомлены о последствиях визита, и в будущем будут избегать подобных незаконных визитов.

После рассмотрения в установленном порядке обращений граждан Южной Кореи, было принято решение об исключении их имен из списка нежелательных лиц.

Minval.az