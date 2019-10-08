В Азербайджане — новая масштабная кадровая рокировка. Новруз Мамедов, занимавший в течение последних полутора лет пост главы правительства, подал президенту Ильхаму Алиеву прошение об отставке. Глава государства отставку принял. А уже около полудня Милли Меджлис Азербайджана единогласно избрал нового премьер-министра страны — Кабинет министров возглавил Али Асадов, ранее занимавший пост помощника президента по экономическим вопросам.

Уже известна биография нового премьер-министра. Он родился в 1956 году в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана. В 1974 году окончил среднюю школу в Баку, в 1978 году – Московский институт народного хозяйства. Сначала занимался научной работой в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР, отслужил в армии, затем, в 1989-1995гг, занимал должность доцента и заведующего кафедрой в Бакинском институте социального управления и политологии.

На государственную службу Али Асадов пришел в 1998 году, заняв пост заведующего отделом по вопросам экономики президента Азербайджана. В 2012 году он становится заместителем руководителя Администрации президента — завотделом по вопросам экономики, с мая 2017 года — помощником президента Азербайджана по вопросам экономики. Теперь возглавил Кабинет министров. Нового главу правительства с равным основанием можно назвать и «ученым-технократом», и опытным аппаратчиком, и близким соратником главы государства.

Кадровые решения на таком уровне не могут не быть знаковыми. И в нынешней рокировке совпало несколько важных векторов, и политических, и социальных, и «внешних».

Соблазнительно, конечно, вспомнить, что назначение Новруза Мамедова на пост главы правительства совпало с победой «шашлычной революции» в Ереване и всеобщим взлетом надежд, что вот теперь, когда в Армении рухнула криминальная диктатура «карабахского клана», к власти приходят новые демократические силы, и это может открыть «окно возможностей» для продвижения переговоров по Карабаху.

На этом фоне приход Новруза Мамедова на должность главы правительства многие эксперты открыто увязывали с тем, что теперь, возможно, переговоры по карабахскому урегулированию будут вестись не только на уровне глав государств и министров иностранных дел, но и глав правительств, а значит, на посту главы Кабмина нужен, простите, «переговорщик». Но теперь, после демагогичных заявлений Пашиняна в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» никаких надежд с ним уже не связывают. Такая версия, без сомнения, имеет право на существование. Только вот если это и объяснение, то далеко не полное.

Прежде всего, в Азербайджане меняются «правила игры». И кадровой политики. Новруз Мамедов, занявший пост главы правительства чуть больше года назад, тоже был, без сомнения, опытным аппаратчиком и «управленцем». Он ни до, ни во время своего пребывания на этом посту не оказался фигурантом громких скандалов. Но сегодня в Азербайджане для пребывания в должности уже мало быть, условно говоря, хорошим человеком, прошедшим административно-управленческую школу. Уже требуется прежде всего быть специалистом в той сфере, где предстоит работать. А если человек таким специалистом не является, если изменились задачи и распределение полномочий, то дальше, простите за грубую аналогию, как в антрепризном театре: мы с удовольствием сотрудничали с вами, но правила изменились, требования тоже. Спасибо, до свидания.

А вот пришедший ему на смену Али Асадов — фигура, примечательная во многом. Ученый-экономист, имеющий опыт и научной, и преподавательской работы, он лишен главного недостатка многих «университетских технократов» — оторванности от реальной экономики и отсутствия управленческого опыта. Причем его административный опыт получен именно в экономической сфере. И если теперь именно Асадов возглавляет Кабмин, из этого можно сделать несколько выводов. Назначение нового премьер-министра — это, если можно так выразиться, кадровое обеспечение нового этапа экономических реформ. Который только начинается.

Очевидно, что кабинет министров из «административного звена» превращается в реальный «государственный экономический штаб». На который будет возложена задача по осуществлению нового этапа экономических реформ.

Здесь нужно пояснение. В изданной еще в советские годы энциклопедии для старшеклассников, в числе прочего, были изображены графики, иллюстрирующие экономический рост ведущих зарубежных стран и СССР. И если экономику «загнивающего Запада» иллюстрировали ломаные линии, со «взлетами» и «падениями», то советская экономика изображалась уверенной прямой, без изломов и поворотов. Как этот рисунок соотносился с пустыми прилавками, длинными очередями и дефицитом на все и вся, авторы этого «расширенного учебника для особо любознательных» не задумались. К тому же экономисты и специалисты были уверены: такой «экономической диаграммы» в реальности просто не может существовать. Конъюнктура рынка, урожайные и неурожайные годы, политические потрясения у союзников или конкурентов — на экономике отражается все.

Понятно и другое. Экономика Азербайджана в последние годы демонстрирует завидную устойчивость. Она прошла серьезный «стресс-тест» во время обвала цен на нефть.

Сегодня страна находится на пороге «газового бума». Но сейчас Азербайджан, как это не раз подчеркивал и подчеркивает президент страны, уже решает новую задачу — развитие «ненефтяного» сектора экономики, с тем, чтобы страна более не зависела от колебания цен на нефть и газ. Эта работа идет уже не первый год. Она уже приносит конкретные результаты — только недавно в СМИ прошли сообщения о начале экспорта в РФ автомобилей, произведенных в промышленном кластере Нефтчалы. Но сегодня эта работа уже выходит на новый уровень и новые масштабы. Пусть даже грядущий поток «газодолларов» еще оставляет возможности для «экстенсивного» роста, специалисты говорят о завидных запасах нефти, и на горизонте никаких признаков будущих проблем. Просто надо помнить древнюю мудрость, высеченную на скалах Орхон-Енисея: «Готовь сегодня ответы на те вопросы, которые время задаст тебе завтра»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az