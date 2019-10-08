После того, как трубопровод TANAP заработает в полную силу, от транспортировки газа будут получены до 1,45 млрд долларов дохода.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

По его словам, 58% от этой суммы получит Азербайджан.

Дюзйол добавил, что Азербайджан также получит доход от транспортировки по TANAP своего газа: «Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) увеличит объемы транспортировки газа между Азербайджаном и Турцией. В результате будет уменьшена зависимость Турции от российского газа».

Minval.az