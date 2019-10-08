Сегодня, на 65 году жизни скончался актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку — Алексей Сапрыкин, сообщает Trend.

Алексей Сапрыкин родился в Баку в 1955 году. С 1991 года служил актером Бакинском камерном театре, с 2002 по 2008 год – Азербайджанском государственном театре юного зрителя. С 2008 года — актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

На сцене Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна сыграл во многих спектаклях. Алексей Сапрыкин запомнился зрителям яркими и интересными образами. Среди последних спектаклей актера — «Судьба артиста», «Осенняя соната», «А дождь себе льёт да льёт», «Меме», «Петербургский ростовщик», «Гордость и предубеждение» и другие.

Сапрыкин снимался в фильмах «Джавад хан», «Мы вернемся», «Кавказ», «Жизнь Джавида», «Граф Крестовский» и других.

Алексей Сапрыкин автор книги «Да не судимы будем!», где описаны на примере одного батальона военные действия в Карабахе. В книге рассказывается о жизни и смерти его товарищей-добровольцев.

Minval.az