Возвращение вкладов физических лиц в пределах 17 тысяч манатов в ОАО «Атрабанк», ОАО «Роялбанк», ОАО «Кредобанк», ОАО «Заминбанк», ОАО Bank of Azerbaijan, ОАО «Кавказский банк развития», ЗАО «Банк Стандарт», ОАО Yunayted Kredit Bank, ОАО «Техникабанк», ОАО «Демирбанк» и ОАО «Гянджабанк», находящихся в процессе ликвидации, будет осуществляться ОАО «Капиталбанк» с 16 октября, говорится в сообщении Фонда страхования вкладов.

Общественность будет проинформирована о сети филиалов ОАО «Капиталбанк» и документах, необходимых в связи с процедурой возвращения кредиторской задолженности физическим лицам.

Minval.az