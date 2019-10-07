«Как мы знаем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заинтересован в урегулировании нагорно-карабахского конфликта согласно «Казанской формуле». А это означает, что Армения возвращает районы вокруг Нагорного Карабаха и получает взамен два коридора. Вокруг этих районов проводится демилитаризация и снимается блокада».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в Баку сказал российский политолог Сергей Марков.

По словам российского политолога, проблема в том, что Армения хочет освободить прилегающие районы в обмен на признание Нагорного Карабаха: «Но если в обмен на это добьются не признания, а снятия блокады, то многие посчитают этот компромисс недостаточным. Пашинян просто боится этого. Вы помните расстрел в парламенте Армении. Пашинян не хочет такой же участи себе».

Марков отметил, что премьер-министр Армении хочет разделить всю ответственность в этом вопросе с армянской общиной Нагорного Карабаха: «Как вы знаете, азербайджанская община Нагорного Карабаха была вынуждена покинуть регион из-за угрозы этнической чистки. Поэтому он должен провести референдум, чтобы снять с себя политическую ответственность. А Азербайджан уже устал ждать. Выборы, революция, формирование армянского правительства и т. д. Сколько можно ждать?! На этой почве российская дипломатия к проявляющему стратегическое терпение Азербайджану относится с большим уважением».

Minval.az