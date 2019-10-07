Правительство Азербайджана в ходе ежегодного собрания Совета управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда объявит о своем желании участвовать в качестве донора и пополнении средств Международной ассоциации развития (МАР) для поддержки бедных стран. Об этом пишет Репорт со ссылкой на бакинское представительство ВБ.

Ежегодное собрание стран-членов ВБ и МВФ пройдет 14-20 октября в Вашингтоне.

«Во время собрания состоится заседание доноров, где они объявят о своем желании пополнить ресурсы МАР. Что касается суммы взноса, то об этом страны объявят в начале декабря на донорской конференции, которая пройдет в Стокгольме», — сказали в представительстве.

На ежегодном собрании от Азербайджана примет участие делегация из Центрального банка.

МАР является одним из крупнейших источников помощи для 75 беднейших стран мира, 39 из которых находятся в Африке, а также крупнейшим источником донорских средств, обеспечивающих базовые социальные услуги в этих странах.

Minval.az