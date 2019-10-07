В Азербайджане вводятся ограничения для интернет пользователей, сообщает capitalnews.az.

Как заявил глава Интернет форум Азербайджана, директор Центра технологий информационных систем «Мультимедиа» Осман Гюндуз, с 1 января 2020 года все провайдеры должны быть готовы к применению «халяльного интернета», а телевидения к введению возрастных ограничений на передачах. Данные ограничения будут введены, в связи с вступлением в силу закона «О защите детей от вредной информации», которые подразумевают также внесение поправок в закон «О телекоммуникациях».

«Согласно поправкам, провайдеры, по желанию абонента, должны будут создать условия для защиты детей от вредной информации, то есть провайдеры должны быть готовы к оказанию услуг «халяльного интернета» и установить систему фильтрации. Сейчас такая фильтрация существует в системе образования»,- сказал эксперт.

Minval.az