Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthanza объявила Баку «Городом месяца», сообщает Государственное агентство по туризму.

Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан «Страной огней», сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.

Рассказывая о Баку как о крупнейшем городе на Южном Кавказе, авиакомпания называет его драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особо отмечая красоту ночного Национального приморского парка, Lufthanza называет бакинский бульвар местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.

Авиакомпания также рассказывает об Ичеришехер, уподобляя его лабиринту.

По мнению Lufthanza, современные и исторические архитектурные памятники придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и современности азербайджанского общества.

На своей странице Lufthanza, называя Баку известным мегаполисом, расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.

Minval.az