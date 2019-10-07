Обозначенная президентом Азербайджана новая «планка» азербайджанской дипломатии оказалась полной неожиданностью для Еревана

В Армении нанесен очередной удар по «демократическому имиджу» страны. Группа молодчиков забросали и обклеили оскорбительными плакатами яйцами двери пресс-клуба «Зеркало», где располагается и одноименная газета. Организатор акции, некий Давид Ованнисян, потребовал закрытия издания — за публикацию статьи «Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну». Нетрудно догадаться, что речь идет о выступлении президента Азербайджана на Валдайском форуме, где он действительно «разнес в пух и прах» демагогию Пашиняна.

Есть, конечно, версия, что все дело во внутриполитических интригах, бушующих в Ереване, что газету возглавляет Анжела Товмасян — сестра главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна, «импичмент» которого уже инициирован пашиняновской фракцией «Мой шаг». Только вот это объяснение не отменяет простого и неприятного факта: выступление президента Азербайджана вызвало у армянского истэблишмента самый настоящий «валдайский шок». Прежде всего, думающие аналитики не могут не понимать: дело не в том, точку или восклицательный знак ставить в конце предложения. Президент Азербайджана, во-первых, напомнил о международном праве, которое не в пользу Армении. Во-вторых, разъяснил, что никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует. А в-третьих, и в-главных, «поднял планку» требований азербайджанской дипломатии, подчеркнув необходимость выполнения резолюций СБ ООН.

И вот теперь выясняется, что армянскому истэблишменту этой «дипломатической атаке» нечего противопоставить, кроме слезливых обид и истерик у микрофонов. МИД Армении обвинил Азербайджан в «максималистской» позиции, на телевидении и страницах газет замелькали политологи местного разлива cо своими рассуждениями, чего местному истэблишменту хотелось бы услышать из уст главы Азербайджанской Республики. Только вот…все больше тех, кто начинает задавать неудобные вопросы: мяч теперь на армянской половине поля, а чем Ереван ответит?

Так, директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян, высказав очередные «обидки», что, дескать, Азербайджан — какой ужас! — рассуждает о своих правах и «делает все с целью перевернуть ситуацию с ног на голову» (на самом деле, конечно, «с головы на ноги», но тут нужно делать поправку на национальные особенности политологии), все же выдавил из себя: подобная ситуация, в числе всего прочего обусловлена неопределенностью в заявлениях Армении. В переводе: армянский МИД просто не в состоянии внятно ответить Азербайджану.

Еще жестче по ереванской дипломатии «прошлась» исследователь, научный сотрудник Матенадарана Гаянэ Айвазян. Комментируя реакцию армянской прессы и чиновников на заявление «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак» , исследователь для начала напомнила: «Армянские чиновники демонизируют это, но естественно получать ответ в том же духе, в котором говоришь сам». А затем перешла к главному. Отметив, что армянская пресса в основном обошла стороной замечание Ильхама Алиева, что нет народна Нагорного Карабаха, есть население Нагорного Карабаха, которое состоит из армянского и азербайджанского народов, обладающих равными правами, Гаянэ Айвазян продолжила: «Это очень грамотная формулировка, я хочу услышать реакцию на это армянской стороны. Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе «Арарат — это наша гора, наша гора, наша гора» (популярная армянская песня — Minval.az)». В переводе: господа дипломаты, ау, где ваши аргументы? А их нет. И не будет — по понятным причинам. Слишком уж аргументированной оказалась «дипломатическая атака» президента Азербайджана.

Наконец, в Ереване думающие аналитики понимают и другое. Прозвучали эти аргументы президента Азербайджана на российском поле, да еще после провального для Пашиняна визита в Ереван президента РФ Владимира Путина — по поводу неуклюжих маневров Пашиняна, его попыток обогнать кортеж Путина, чтобы перехватить президента РФ в аэропорту, непрофессиональной дипломатии и, наконец, пьяных объятий в аэропорту открыто зубоскалит армянская пресса.

И что теперь делать? Выйти и сказать, что Ильхам Алиев вообще-то прав? Что он переиграл Армению? Вдобавок еще и на российском поле? И у Еревана просто нет аргументов, которые могут сработать вне армянской и околоармянской «тусовки»? Повторить на внешнюю арену «внутриармянские» аргументы и ждать, пока местную дипломатию поднимут на смех?

И вот на этом фоне армянские «стратеги», судя по всему, прибегли к любимому инструменту — провокациям, на сей раз на государственной границе Азербайджана и Армении.

Строго говоря, накалять ситуацию здесь Армения начала еще синхронно с визитом в Ереван Владимира Путина, тем более что здесь не сомневались, что для армянского истэблишмента он будет непростым. Расчет был понятен. «Игры с огнем» Ереван устроил уже не на линии фронта в Карабахе, а на государственной границе, там, где гарантии ОДКБ уже вступают в силу. Во-вторых, в непосредственной близости от трубопроводов и железных дорог, идущих в обход России — и это уже весомый повод полагать, что адресовалось опасное шоу именно Москве. А в-третьих, все делалось на фоне явных попыток РФ усилить свои позиции на Южном Кавказе.

Только вот армянская стратегия в очередной раз потерпела крах. Напомним: сначала азербайджанские пограничники пресекли диверсионную вылазку с армянской стороны. 2 октября армянские агрессоры открыли огонь по экскаватору, проводившему работы по строительству дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района близ азербайджано-армянской границы. В результате погиб водитель экскаватора Сафарали Абышов, гражданин Азербайджана, как подчеркивали и в Минобороны, и в МИД, гражданское лицо. В МИД Азербайджана напомнили, что «преднамеренное убийство азербайджанского мирного населения на протяжении всего конфликта составляло суть действий вооружённых сил Армении». В те же дни границу с Арменией посетил начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев, который дал поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, жестком пресечении вражеских провокаций и обеспечению безопасности личного состава. Дальше о ранении и гибели своих военнослужащих сообщала (и продолжает сообщать) уже армянская сторона.

Теоретически здесь должна была начаться дискуссия через линию фронта на тему «кто первый начал». Но…тут в очередной раз отличился МИД Армении, точнее, его пресс-секретарь Анна Нагдалян, которая уже заслужила не совсем политкорректное прозвище «Анки-фейкометчицы». Госпожа пресс-секретарь назидательным тоном изрекла, что, оказывается, «азербайджанская сторона должна воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе, от военно-инженерных работ вдоль армяно-азербайджанской международной границы и от участия в них предполагаемых гражданских лиц».

И как это понимать? В Ереване, наслушавшись анекдотов про «глобус Армении», возомнили себя «мировым правительством»? И решили, что могут указывать всем, и в том числе Азербайджану, какие работы мы можем вести на СОБСТВЕННОЙ территории?

Но если откровенно, то этот полет мысли армянских дипломатов нечаянно раскрыл кое-какие подробности ереванских страхов. Прежде всего, Анна Нагдалян нечаянно признала ответственность Еревана за обстрел экскаватора и убийство гражданского лица. И самое главное, обозначила ереванские страхи перед инженерными работами близ границы. А вот это уже интересно. Во-первых, в Ереване слишком хорошо помнят, какой логистической катастрофой для Армении закончились инженерные работы Азербайджана и в Нахчыване (Гызылгая-Гюннютская операция), и на газахском направлении. А во-вторых, начинают понимать, какую «бомбу» подложили под собственную государственность, отказавшись признать «постсоветские» границы Азербайджана. Теперь расклад сил не в пользу Еревана, а непризнанные границы могут корректироваться в обе стороны. Неудивительно, что от экскаваторов на азербайджанской стороне армянских стратегов бросает в холодный пот.

Только вот провокации с обстрелом гражданской дорожной техники и тем более шоу госпожи Нагдалян только повышают риски для Армении. Особенно на фоне оглушительных провалов ее дипломатии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az