В Баку состоится официальное открытие известной сети фаст-фуда «Black Star Burger».

Как передает qaynarinfo, мероприятие начнется с 15:00 7 октября в Национальном парке на площади за Кукольным театром.

На открытие прибудет известный российский рэпер, один из владельцев «Black Star Burger» — Тимати. На мероприятии рэпер приготовит своими руками 1000 бургеров и раздаст их участникам.

В открытии также примут участие местные знаменитости – Мурад Дадашов, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие. На мероприятии будут раздаваться и другие призы.

Отметим, что еще один филиал функционирующего в Баку по адресу проспект Бюльбюля 21 ресторана «Black Star Burger» должен открыться на верхнем этаже торгово-развлекательного центра «28 Mall».

Minval.az