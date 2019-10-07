В Баку состоится официальное открытие известной сети фаст-фуда «Black Star Burger».
Как передает qaynarinfo, мероприятие начнется с 15:00 7 октября в Национальном парке на площади за Кукольным театром.
На открытие прибудет известный российский рэпер, один из владельцев «Black Star Burger» — Тимати. На мероприятии рэпер приготовит своими руками 1000 бургеров и раздаст их участникам.
В открытии также примут участие местные знаменитости – Мурад Дадашов, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие. На мероприятии будут раздаваться и другие призы.
Отметим, что еще один филиал функционирующего в Баку по адресу проспект Бюльбюля 21 ресторана «Black Star Burger» должен открыться на верхнем этаже торгово-развлекательного центра «28 Mall».