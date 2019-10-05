Министерство труда и социальной защиты населения расследовало растиражированную СМИ жалобу полковника-лейтенанта в запасе Надира Тагиева о том, что из его пенсии ежемесячно незаконно вычитывают 500 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в результате проведенного расследования было установлено, что Надир Фарман оглу Тагиев вышел на пенсию в 2003 году как работник Государственной погранслужбы.

В то же время на его имя была оформлена пенсия и из Министерства нацбезопасности, начислявшаяся ему с 2013 года. Получение сразу двух пенсий является грубым нарушением законодательства и незаконным расходованием средств госбюджета.

Факт получения двойной пенсии был выявлен 31 марта 2016 года. На основании письменного согласия Н.Тагиева до 31 июля 2026 года из его пенсии будет ежемесячно вычитываться 300 манатов. Общая сумма задолженности составила 36649,13 манатов, из которых уже получено 12300 манатов.

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