Уникальный алмаз, внутри которого находится и двигается еще один алмаз, найден в Якутии на Нюрбинском ГОКе. Об этом сообщает компания АЛРОСА в пятницу, 4 октября.

По словам изучивших минерал специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма). Вес внутреннего кристалла предположительно составляет 0,02 карата (0,004 грамма). При этом алмазу может быть больше 800 млн лет.

Специалисты полагают, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста. Из-за наличия растворенной зоны более старший кристалл стал свободно перемешаться внутри более молодого по принципу матрешки.

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