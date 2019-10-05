Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре Восток-Запад, так и Север-Юг.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я сказал в своих комментариях о том, что транспортные проекты не только создают возможности для грузоотправителей или же дополнительные возможности получать доходы для транзитных стран, они делают страны взаимозависимыми. Любая транзитная страна должна иметь хорошие отношения со своими соседями, иначе этот транзит просто не состоится. И что касается Азербайджана, мы давно инвестируем как, собственно, в создание современной транспортной инфраструктуры, так и в создание атмосферы доверия в нашем регионе. Думаю, что общими усилиями стран-партнеров нам удалось создать уникальный формат сотрудничества, который сегодня служит делу повышения благосостояния наших народов, а также делу укрепления безопасности. Взаимозависимость и взаимодополняемость, считаю, в международной практике является одним из факторов стабильности и безопасности в целом.

Азербайджан инвестировал в транспортную инфраструктуру значительные средства. Нами введен в строй крупнейший торговый порт недалеко от Баку. Также железные дороги соединяют нас с тремя нашими соседями. Автодороги также способствуют увеличению грузопотока. Географическое расположение – оно, естественно, зависит от геополитической ситуации, оно может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. Думаю, задача каждого правительства трансформировать его географию в позитив. Думаю, нас это удалось. Азербайджан — активный участник проекта «Один пояс, один путь» и принимал участие как единственная страна Южного Кавказа в конференции в Пекине в этом апреле. Также мы важный партнер проекта Север-Юг. Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре Восток-Запад, так и Север-Юг. Я сегодня сказал, что также мы рады тому, что уже заработал коридор Север-Запад. Таким образом, эти проекты, естественно, будут способствовать укреплению региональной безопасности», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az