Азербайджанский футбольный специалист Юнис Гусейнов прокомментировал изданию «Азериспорт» победу агдамского «Карабаха» во 2-м туре группы A Лиги Европы над люксембургским «Дюделанжом» (4:1).

«Карабах» одержал очень важную победу. Эта игра стала важной и критической после победы «Дюделанжа» над АПОЭЛ. Чемпион Азербайджана не дал ни одного шанса сопернику, одержав весьма уверенную победу. Надеюсь, они продолжат в том же духе», — заявил Гусейнов.

Касаясь провокации армянских сепаратистов, то специалист был весьма агрессивен: «А что тут комментировать? Это нация подлецов всегда так поступала. Они всю свою историю занимались провокациями в наш адрес. «Карабах» своей игрой дал им достойный ответ».

Minval.az