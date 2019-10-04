Компания SOCAR (Госнефтекмпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в ближайшее время ввести в эксплуатацию новую добывающую платформу на месторождении «Карабах» в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении ГНКАР.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный вице-президент норвежской Equinor Керри Лохарт в пятницу обсудили вопросы разработки месторождения «Карабах» и дальнейшие перспективы сотрудничества.

«В ходе встречи стороны отметили развитие проекта в верном направлении и выразили уверенность в его высокой эффективности и в том, что он внесет дополнительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Участники встречи отметили, что работы по платформе, устанавливаемой на месторождении «Карабах», и по подготовке буровой установки находятся на завершающей стадии и в ближайшее время эти объекты будут введены в эксплуатацию», — отмечается в информации.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта разведки и разработки блока Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара в азербайджанском секторе Каспия.

«Кроме того, стороны обсудили возможности продолжения сотрудничества между SOCAR и Equinor и в будущем», — говорится в сообщении.

Minval.az