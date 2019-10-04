Азербайджан сохранил положительную позицию в очередном отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings за III квартал 2019 года и продемонстрировал стабильные темпы развития с оценкой BB+.

Как говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками, среди стран Южного Кавказа самый высокий рейтинг этим показателем принадлежит именно Азербайджану.

Согласно анализу агентства, поддержание внешнего баланса в международных экономических и торговых отношениях и низкий уровень государственного долга являются основными факторами, характеризующими рейтинг Азербайджана.

Принятые государством за основу макроэкономические, финансовые, налоговые и социальные реформы привели к снижению заимствования в потребительской сфере, формированию социальных вопросов на первый план, регулированию финансовых и налоговых отношений, к сдерживанию инфляции, снижению уровня долларизации, а в широком смысле, создали условия для страны быстро реагировать на внешнеэкономические шоки и кризисы, которые могут возникнуть на мировой арене.

В то же время, оздоровление банковского сектора, меры, которые проводятся для решения проблемных кредитов, привели к реструктуризации сектора, капитализации и увеличению выдачи кредитов. В свою очередь, благоприятная деловая среда, созданная и поддерживаемая с целью диверсификации экономики и устранения зависимости от нефтяного сектора, особо отмечена в анализах «Fitch Ratings» и сыграла значимую роль в усилении позиции Азербайджана.

Minval.az