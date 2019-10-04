«В последнее время официальные лица Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном выступают с провокационными заявлениями по поводу исконно азербайджанских земель. Азербайджан считает подобные действия неконструктивными и рассчитанными на сохранение «статус-кво».

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Министерства молодежи и спорта Самайи Мамедовой.

Она отметила, что 7 октября стартует инициированная Министерством молодежи и спорта Азербайджана при содействии Общественного объединения “Virtual Qarabağ” международная молодежная кампания «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

По словам С.Мамедовой, в рамках кампании в социальных сетях Facebook и Twitter под хештегами #Karabakh #AllForKarabakh и #KarabakhIsAzerbaijan будут размещены принятые международными организациями официальные документы, фотографии и видео, разоблачающие армянскую ложь и провокации.

Minval.az