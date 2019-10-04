Группа студентов резидентуры Азербайджанского медицинского университета провела пикет перед министерством здравоохранения с требованием отменить плату за обучение.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, еще в 2018 году, при переходе в следующий этап специализации, в Минздраве им отказали в приеме в резидентуру, ссылаясь на отсутствие мест обучения. После этого студенты сами предложили и подписали письменное согласие на открытие дополнительных платных мест в резидентуре. Таким образом, стоимость годового обучения составила свыше четырех тысяч манатов.

Однако спустя год, принимая во внимание недобор на первом курсе, учащиеся резидентуры просят перенаправить средства, предназначенные для обучения первокурсников, в резидентуру и тем самым облегчить им финансовую нагрузку.

Студенты, устроившие пикет, требовали, чтобы их приняли чиновники из Минздрава АР.

Впоследствии министерство распространило на своей странице в социальной сети Facebook официальное заявление, в котором говорится, что решение данного вопроса не входит в компетенцию министерства и медицинского университета. Для обеспечения бесплатного обучения резидентов направлено соответствующее обращение в министерство образования и министерство финансов. В настоящее время ожидается ответ из этих государственных структур.

Minval.az