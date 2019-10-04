В связи с приостановкой Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) в целях проведения плановых ремонтных работ SOCAR может импортировать до 120 тысяч тонн бензина марки АИ-92.

Об этом АПА сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, часть бензина планируется импортировать из России, часть — из стран Черноморского региона.

«Однако опыт прошлого года показывает, что необходимости в импорте намеченных объемов не было. Поэтому есть вероятность того, что будет импортировано меньше бензина, чем запланировано», — отметил И.Ахмедов.

Он также отметил, что по причине того, что импорт бензина в страну — кратковременный, поэтому это никогда не влияло на цену этого этой марки топлива на внутреннем рынке, не повлияет и на этот раз.

БНПЗ приостановил работу с 4 октября с целью проведения плановых ремонтных работ.

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