Представитель Азербайджана Теймур Раджабов выиграл Кубок мира.

Наш соотечественник стал победителем поединка с китайским мастером шахмат Дингом Лиреном в решающем матче соревнований в Ханты-Мансийске.

Победа досталась Раджабову на тай-брейке. Т.Раджабов завершил вничью 4 партии с контролем 25 и 10 минут (2:2), но затем одержал над соперником победу. По итогам двух блиц-партий он одержал победу со счетом 2:0 и впервые в истории Азербайджана стал победителем Кубка мира.

Отметим, что наш шахматист получил денежный приз в размере 110 тысяч долларов. Его соперник по финалу Д.Лирен заработал 80 тысяч долларов. Оба шахматиста примут участие в турнире претендентов, который состоится в 2020 году.

Minval.az